PSG - Icardi : "L'un des matchs les plus importants de la saison"

À l'occasion de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Mauro Icardi (27 ans) s'est exprimé sur l'enjeu qui entoure une rencontre comme celle face au rival marseillais dimanche 21 heures.

(FT)

"C'est un match important, l’un des plus importants de la saison. Un Classico reste un Classico, on le vit différemment des autres matchs. J’ai eu la chance de le vivre en Italie et je pense qu'ici, en France, on le vit comme partout ailleurs dans le monde. Que vous gagniez ou que vous perdiez, ce sont des matchs qui changent la forme et la période dans laquelle vous êtes" a expliqué l'attaquant argentin buteur lors du dernier match face à l'OM lors du Trophée des Champions.