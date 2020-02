PSG - Icardi, des envies d'ailleurs ?

Dans le dur depuis quelques semaines, la position de Mauro Icardi quant à son avenir aurait évolué. L'Argentin ne souhaiterait pas rester à Paris à l'issue de la saison.

Tout avait trop bien commencé. Arrivé l'été dernier sous la forme d'un prêt avec une option d'achat fixée à 70 millions d'euros, Mauro Icardi a rapidement empilé les buts avec le Paris Saint-Germain. Au total, le buteur de 27 ans a inscrit 19 buts et 4 passes décisives en 29 rencontres toutes compétitions confondues. Mais voilà, depuis le début de l'année 2020, le disque semble s'être enrayé. A l'exception d'un triplé inscrit en Coupe de la Ligue face à l'ASSE début janvier (6-1), Icardi n'a depuis marqué que deux petits buts en 13 matchs.

Face à la disette de son attaquant et ses difficultés dans le jeu, Thomas Tuchel a donc décidé de récompenser le bon travail aux entraînements d'Edinson Cavani en lui redonnant sa chance à la pointe de l'attaque. Néanmoins, ce changement de statut, passager ou non, ferait grincer des dents du côté du joueur prêté par l'Inter. Pis, la presse italienne affirme que celui-ci ne souhaiterait pas continuer au Paris SG la saison prochaine, alors que cette option semblait la plus plausible il y a encore quelques semaines.

Selon Tuttosport, la relation entre Mauro Icardi et Thomas Tuchel s'est considérablement tendue. Le média avance que le natif de Rosario pourrait donc retourner à l'Inter Milan cet été et préparer son transfert vers la Juventus Turin dans la foulée, un club qui avait déjà été cité parmi les prétendants pour l'accueillir. Un nouveau feuilleton pourrait donc débuter au sein du club français.