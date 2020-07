PSG - Icardi n'exclut pas de récupérer le numéro de Cavani

Edinson Cavani officiellement parti, Mauro Icardi va-t-il récupérer le numéro 9 ? La question lui a été posée au cours d'un entretien au Parisien, ce vendredi. Si l'attaquant argentin (27 ans) assure qu'il va boucler la saison avec le 18 dans le dos, il n'exclut pas de prendre celui du meilleur buteur de l'histoire du PSG. "Je ne sais pas encore, je n'en ai pas parlé avec le club. Je vais terminer la saison avec le numéro 18, on verra la saison prochaine. On ne va pas changer maintenant", répond l'ancien intériste, acheté définitivement par le club parisien pour 50 M€, fin mai.

Icardi profite de l'occasion pour rendre hommage à son ex-concurrent sur le front de l'attaque. "Évidemment qu'il va nous manquer. Avec Edi, on a une bonne relation sur le terrain et en dehors. C'est un grand monsieur. C'est le type de personne qui manque toujours", explique-t-il, avant d'évoquer les conditions de son départ, un peu précipité puisqu'il a décidé de partir dès la fin juin, avant l'issue de la saison. "C'est à Edi qu'il faut poser la question, c'est sa décision. La situation est bizarre pour toutes les parties, tout le monde. Il y a des joueurs qui finissent leur contrat début juillet, d'autres qui prolongent. Personne ne s'attendait à cette situation inédite et à la pandémie. Il a fallu s'y adapter."