PSG - Icardi s'éloigne encore davantage

A en croire les informations de la presse italienne, Mauro Icardi s'éloigne encore un peu plus du Paris Saint-Germain.

Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan, Mauro Icardi ne devrait pas être conservé par le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Après des premiers mois étincelants, l'attaquant argentin connaît un passage à vide en ce début d'année 2020, à tel point qu'Edinson Cavani était redevenu le choix numéro un de Thomas Tuchel en attaque avant la suspension des compétitions en raison du coronavirus. Or, d'après les informations de la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale ne lèvera pas l'option d'achat pour deux raisons majeurs.

Dans un premier temps, le cas Icardi fait l'objet d'une opposition entre Thomas Tuchel et Leonardo. Si l'entraîneur allemand venait à rester en place la saison prochaine, les chances de voir Icardi être conservé cet été seraient alors considérablement faibles. Dans un second temps, la crise sanitaire actuelle va engendrer des pertes financières importantes et le Paris SG n'y échappera pas. Ainsi, les 70 millions d'euros nécessaires pour lever l'option d'achat représentent une somme importante que les dirigeants parisiens ne seront peut-être pas prêts à investir.