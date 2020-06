PSG - Idrissa Gueye répond aux rumeurs mercato

Arrivé l'été dernier en provenance d'Everton, pour une trentaine de millions d'euros, Idrissa Gueye (30 ans) a déjà été mêlé à des rumeurs de départ en vue du prochain mercato. Apparu à 31 reprises sous le maillot parisien, pour 1 but et 2 passes décisives, le Sénégalais a d'abord fait forte impression lors du match face au Real Madrid en septembre, avant d'enchaîner quelques prestations décevantes.

Mais selon le principal intéressé, le PSG n'a pas du tout l'intention de se séparer de lui. "J’ai l’habitude de ces rumeurs-là. À chaque mercato, cela se passe comme ça pour moi. Même au mois de janvier, une fois arrivée au PSG, au bout de six mois, on m’annonçait déjà à Chelsea. Donc moi, j’en ai l’habitude" lâche Gueye à nos confrères de Emedia. "Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec Leonardo et il n’a jamais été question de départ… Il ne m’a jamais parlé ni de transfert ni d’envie que je parte. Donc, pour moi, ce sont juste des rumeurs mis sur le marché des transferts parce qu’il n’y a pas grand-chose en ce moment".