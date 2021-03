PSG - Irdrissa Gueye va "tout donner" pour terminer champion

Pour la première fois depuis de nombreuses années, le titre de champion de France ne semble pas promis au Paris Saint-Germain et une bataille à trois semble se profiler dans les prochains mois. Actuellement second de Ligue 1, le PSG est à deux points du leader lillois et ne conserve qu'un point d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Si les trois équipes se tiennent aujourd'hui dans un mouchoir de poche, Idrissa Gueye a avoué que lui et ses coéquipiers n'allaient rien lâcher pour terminer à la première place.

"C'est une saison assez compliquée pour tout le monde compte tenue de la situation. Sans le public dans les tribunes, quand les adversaires viennent au Parc ils n'ont pas la pression qu'ils avaient avant. Cette saison, on n'a pas l'avance qu'on avait les saisons précédentes. Maintenant, c'est à nous de tout donner. Le plus important c'est de terminer cette saison et de finir champion. Et après, on oubliera tout ça. Ça ne sera que des souvenirs. Je l’espère" a déclaré le milieu de terrain de 31 ans sur le site officiel sur PSG.