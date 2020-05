PSG - Jérémy Ménez a refusé la Juve pour signer au PSG

Au cours d'un live instagram avec l'ancien gardien tricolore Sébastien Frey, Jérémy Ménez (33 ans) est revenu sur son transfert au Paris Saint-Germain en 2011. À cette époque, l'attaquant sortait de trois saisons pleines à l'AS Roma et souhaitait rejoindre un club plus huppé. Il avait visiblement le choix entre le PSG et la Juventus.

"Après trois ans à Rome, je voulais partir. Le PSG me voulait et Antonio Conte m'appelait pour m'emmener à la Juventus. Pour moi c'était un rêve. Je ne pouvais pas dire non à l'équipe de ma ville. J'ai donc décidé de retourner en France" a-t-il déclaré.