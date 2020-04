PSG - Jérémy Ménez fait l'éloge de Carlo Ancelotti

Double champion de France avec le Paris Saint-Germain lors de son passage entre 2011 et 2014, Jérémy Ménez a parcouru du chemin depuis son aventure parisienne. L'attaquant français est passé par l'Italie, la Turquie, le Mexique et est revenu en France en septembre dernier pour s'engager avec le Paris FC en Ligue 2. Le natif de Longjumeau a donc côtoyé de nombreux entraîneurs tout au long de sa carrière mais l'un d'eux l'a particulièrement marqué : Carlo Ancelotti. Dans une interview accordée à France Football, Jérémy Ménez a dit tout le bien qu'il pensait de son ancien entraîneur au PSG.

"J'aime beaucoup Carlo Ancelotti. J'adore son côté humain. Dans le foot, c'est limite plus important que la tactique. Quand tu sais gérer un groupe, que tu l'as avec toi, t'as tout gagné. Lui, il a ça. Quand Ancelotti vient à tes barbecues, discute avec tout le monde et commence à chanter devant tout le groupe, c'est vraiment beau. Il existe une frontière avec lui, il reste le coach, mais il sait la faire glisser. Et toi, t'as pas envie de la dépasser. J'ai adoré travailler avec lui" a-t-il déclaré.