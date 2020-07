PSG - Jérémy Ménez s'incline devant Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé à nos confrères de Téléfoot, Jérémy Ménez (33 ans), nouveau joueur de la Reggina, promue en Serie B, a abordé de nombreux sujets. L'attaquant français s'est notamment attardé sur Kylian Mbappé (21 ans), l'attaquant du Paris Saint-Germain. Passé par les Rouge-et-Bleu entre 2011 et 2014, l'ancien international tricolore (24 sélections, 2 buts) impressionné par le Champion du Monde 2018.

"Mbappé m’impressionne beaucoup. Par sa maturité surtout. Même s’il a ses objectifs en vue, ça se voit qu’il s’amuse. Jouer et être sur le terrain, c’est un plaisir et une passion pour lui et ça se ressent. Pour moi, un joueur comme ça n’a pas de limite. C’est lui sa limite. Après il y a le destin, mais un joueur comme ça faut qu’il ne se fixe aucune limite", a lancé le natif de Longjumeau, totalement conquis par le numéro 7 parisien.