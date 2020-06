PSG - Jérôme Alonzo commente le prochain départ de Thiago Silva

Comme relaté dans notre média en début de soirée, le Paris Saint-Germain ne prolongera pas le contrat de Thiago Silva (35 ans). Une décision commentée dans l'émission "L'Equipe du Soir" par Jérôme Alonzo, ancien gardien de but des Rouge-et-Bleu (2001-2008). Pour le désormais consultant sur L'Equipe 21, le club de la Capitale va devoir trouver "une pointure" pour remplacer le Brésilien.

"Je trouve que c'est encore un bon défenseur et je ne trouvais pas bête de le conserver encore un an. Ne pas le conserver découle d'une certaine logique. Une logique salariale, il est très cher, et une logique de projet. Il symbolise aussi, qu'on le veuille ou non, une certaine idée de l'échec du PSG en Ligue des Champions depuis 8 ans. Ils ont considéré que c'était l'heure de tourner la page. Maintenant, il va falloir recruter et trouver une pointure à ce poste", a lancé Jérôme Alonzo.