PSG - Jesé crée la polémique après une petite fête

Alors qu'on le perd de vue chaque année, avec des prêts peu réussis un peu partout en Europe, Jesé refait surface lors des préparations estivales du PSG. L'attaquant espagnol, en fin de contrat dans un an, n'a pas trouvé de nouveau club cet été et va donc passer, au minimum six mois, dans la capitale. Malgré son statut d'indésirable, il a tout de même disputé 22 minutes avec l'équipe première cette saison ! Et suite à cette grosse charge de travail depuis le début de la saison, Jesé a pu profiter de quelques jours de congés pour aller fêter l'anniversaire de sa compagne Aurah Ruiz en Espagne.

Toutefois, des photos et des vidéos ont fuité de cette petite fête, de quoi créer un début de polémique. Sur ces clichés, on voit l'attaquant de 27 ans en train de danser, rire, sans masque ni aucune distanciation sociale. Le non-respect des règles sanitaires a du mal à passer en Espagne, comme on peut le voir sur Twitter.