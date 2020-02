PSG - Jesé face à une longue traversée du désert au Sporting

Acheté au Real Madrid pour 25 millions d'euros en 2016, Jesé (26 ans) connaît une carrière chaotique depuis son transfert au PSG. Ces dernières saisons, l'Espagnol a enchaîné des prêts à Las Palmas, Stoke City, au Betis Séville et au Sporting Lisbonne actuellement. Toutefois, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain revit le scénario qu'il a connu lors de ses précédents prêts. Apparu à seulement douze reprises en championnat portugais, l'ancien madrilène n'a inscrit qu'un but.

Pis, Jesé pourrait être laissé au placard pour les derniers mois de compétition. Selon le média lusitanien O Jogo, Jorge Silas, l'entraîneur du Sporting, ne compte plus sur le lui et pourrait ne plus faire appel à lui pour la fin de saison. L'option d'achat fixée à 7,5 millions d'euros ne sera donc pas levée par le club lisboète et Jesé devrait retourner, pour la énième fois, à la case départ l'été prochain.