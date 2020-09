PSG - Jesé fait son retour à Paris

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2016 contre 25 millions d'euros, Jesé Rodriguez (27 ans) est probablement le plus gros flop de l’ère QSI dans la capitale. L'ailier espagnol, formé au Real Madrid, a enchainé les prêts catastrophiques à l'étranger : Las Palmas (2017), Stoke City (2017-2018), Betis Séville (2018-2019) et Sporting Portugal (2019-2020). Mais Paris n'en a pas fini avec son joueur, sous contrat jusqu'en 2021, puisque l'ailier a annoncé sur ses réseaux sociaux son retour à Paris. Il devrait retrouver le camp des Loges pour s'entraîner et se chercher, d'ici octobre, une nouvelle porte de sortie.