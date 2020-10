PSG - Juan Bernat donne de ses bonnes nouvelles

Le 16 septembre dernier face au FC Metz, Juan Bernat (27 ans), le défenseur latéral gauche du Paris Saint-Germain, a été victime d'une grosse blessure, une rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche pour être très précis. Un mois pile après son opération, le joueur espagnol a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram et elles sont plutôt bonnes.

"Aujourd'hui cela fait exactement un mois que j'ai subi mon opération. Un mois difficile, car j'ai dû subir une deuxième opération suite a une infection. Maintenant tout va bien et ma rééducation se déroule parfaitement . Je vous remercie tous pour vos soutiens et vos encouragements", a indiqué l'international ibérique (11 sélections, 1 but).