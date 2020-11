PSG - Juan Bernat donne de ses nouvelles

Juan Bernat (27 ans), victime d'une rupture des ligaments croisés contre le FC Metz en septembre dernier, est out depuis cette rencontre. Le latéral gauche espagnol a laissé un grand vide alors qu'il est devenu incontournable. Depuis sa blessure, le poste est partagé entre Layvin Kurzawa (28 ans) et le jeune néerlandais Mitchel Bakker (20 ans). L'international espagnol (11 sélections) devrait bientôt reprendre la course, et pourrait donc revenir sur les terrains dans quelques mois, comme il l'a annoncé à l'AFP.

"Je pense qu'en février, ou mi-mars, je pourrais être de retour. C'est le moment où les titres commencent à se décider, je veux essayer d'en remporter le plus possible. Peut-être qu'en décembre, je pourrais recommencer à courir. Les exercices avec le ballon, ce sera pour janvier peut-être", a confié l'Espagnol.