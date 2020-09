PSG - Juan Bernat espère prolonger

Juan Bernat (27 ans) qui réalise une bonne saison sous le maillot du PSG avec notamment des performances décisives en Ligue des Champions (10 matchs, 2 buts, 2 passes décisives), n'a toujours pas prolongé. Aux dernières nouvelles, fin août les négociations tardaient et le latéral gauche (qui se montrerait exigeant) n'avait toujours pas trouvé d'accord avec ses dirigeants. Mais interrogé par Radio Marca, l'Espagnol a clairement exprimé son souhait de rester dans la capitale.

"Je joue beaucoup depuis deux ans et c'est ce que je voulais. Il me reste une année de contrat et je suis très heureux. J'aimerais rester au PSG encore plusieurs années. Le club a un très grand projet et il continue à se développer" a-t-il confié. Pour rappel, son contrat prendra fin le 30 juin prochain.