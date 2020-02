PSG - Juan Bernat et Ander Herrera absents de la feuille de match

Présents dans le groupe convoqué par Thomas Tuchel hier, Marcin Bulka, Ander Herrera et Juan Bernat ne figurent pas sur la feuille de match du 8e de finale entre Dortmund et le PSG, ce mardi soir (coup d'envoi à 21h). L'absence du premier, gardien numéro 3 derrière Navas et Rico, est moins surprenante que celles des deux autres.

Il convient de rappeler que Bernat revient tout juste de blessure, alors que Herrera semble payer un choix de l'entraîneur allemand, qui dispose pour renouveler son milieu de terrain de Draxler, Kouassi et Sarabia sur le banc. Leandro Paredes, lui, a été laissé à Paris.