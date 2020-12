PSG - Juanfran évoque ses duels avec Neymar

Le défenseur droit Juanfran (35 ans), ancien joueur de l'Atlético Madrid (entre 2011 et 2019), a souvent affronté l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (28 ans), lorsque le Brésilien jouait au FC Barcelone. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le numéro 10 du club de la capitale a marqué l'Espagnol, comme il l'a confié au micro de Desimpedidos.

"Face à lui, c'est très difficile. Quand je l'affrontais, il était jeune et encore plus fort que maintenant, même s'il est plus mature aujourd’hui. Je me suis beaucoup chamaillé avec lui, mais ça restait sur le terrain. (...) C’est très difficile de jouer contre lui. Il a un jeu qui provoque ceux qui défendent face à lui. Il aime ça, oui. C’est sa façon de jouer", a-t-il estimé.