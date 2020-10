PSG - Julian Draxler explique pourquoi il a décidé de rester

Titulaire, capitaine et buteur face à la Turquie hier, Julian Draxler retrouve petit à petit des couleurs, que ce soit avec l'Allemagne ou même le PSG. Le milieu offensif allemand de 27 ans, qui sort d'un exercice 2019/2020 ultra décevant, re-joue soudainement au ballon, lui qui arrive en fin de contrat en 2021. Et alors que Paris a tenté de le transférer cet été, Draxler a expliqué, il y a quelques jours à la presse allemande, pourquoi il a décidé de rester à Paris cette saison.

"En raison du Corona et de toute cette situation, il n’y avait tout simplement rien cet été qui puisse m’attirer. C’est pourquoi j’ai décidé de rester au PSG et de jouer plus et mieux que l’an dernier" a-t-il déclaré. "L'année prochaine, les choses seront plus faciles si je suis libre et qu'un autre club n'a pas à négocier un transfert avec Paris. J'ai eu une bonne conversation avec Thomas Tuchel. J’ai senti que j’avais encore la possibilité d’être utilisé. Le calendrier de cette saison est serré. Nous avons beaucoup de matchs avec Paris et je crois que je vais beaucoup jouer." En fin de contrat dans quelques mois, Draxler pourrait donc quitter gratuitement Paris et surtout négocier une alléchante prime à la signature avec son prochain employeur.