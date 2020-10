PSG - Kean revient sur ses deux premiers buts avec les Parisiens

Ce samedi soir, le PSG a écrasé Dijon (4-0) pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. L'occasion pour l'international italien Moise Kean (20 ans) d'inscrire ses deux premiers buts avec le club de la capitale. Le numéro 18 parisien est revenu sur sa performance, ainsi que sur le travail fourni par ses coéquipiers et notamment Neymar.

Ligue 1 - 8e Journée Paris 4 - 02 - 0 Dijon M. Kean 3'

M. Kean 23'

K. Mbappe Lottin 82'

K. Mbappe Lottin 88'



"Ça se passe bien. Le groupe et le staff sont magnifiques. On travaille dur pour aller de l'avant. Je me suis entrainé beaucoup cette semaine pour pouvoir marquer et aider l'équipe. Le deuxième but c'est Neymar qui m'offre une bonne passe. Il aurait pu tirer, mais il m'a donné ce ballon et je le remercie beaucoup. Mon poste de prédilection ? C'est marquer des buts. Je suis prêt à jouer partout où le coach le décide. Je donne mon mieux pour l'équipe." a confié l'attaquant parisien.