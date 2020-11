PSG - Kehrer : 'On a confiance en nous, même avec des joueurs blessés' (compte-rendu)

À la veille des retrouvailles avec le RB Leipzig, programmées demain soir (21 heures, Red Bull Arena) à l'occasion de la 3ème journée de la Ligue des Champions (Groupe H), Thilo Kehrer, le défenseur central et latéral droit du Paris Saint-Germain, a fait face à la presse. L'intervention de l'international allemand (9 sélections) devant les journalistes est à retrouver ci-dessous.

L'importance d'Angel Di Maria en l'absence de Neymar

"Je le sens bien. Il est quelqu'un de très professionnel, il donne toujours 100% à chaque entraînement et chaque match".

Son poste de prédilection : axial ou latéral

"Pour moi, ce sont les deux postes. Je ne veux pas choisir entre les deux, pour le moment. Je me sens bien aux deux postes".

Les clés du match

"Pour nous, ça va être la clé d'avoir une bonne structure, une bonne organisation. On va bien préparer Leipzig, le match pour demain. C'est important de garder la qualité d'avoir un groupe, un collectif très fort et d'aider tout le monde ensemble pour gagner demain".

L'objectif face à Leipzig

"On veut toujours gagner. Donc on ne vient pas ici pour dire qu'on sera contents avec un match nul. Notre objectif est de gagner ce match demain, et c'est aussi de remporter la phase de poules. On est ici pour gagner, c'est notre job et on veut le terminer demain".

Sa forme physique

"Je ne me sens pas encore à 100%, mais je n'en suis pas loin. Il me faut un peu plus de temps de jeu pour aller à 100%, mais tout va bien".

La condition physique de l'équipe

"C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs, on le sait. C'est pareil pour tout le monde, pas que pour nous. Les blessures, c'est dommage. Mais c'est comme ça dans le sport. On sait que c'est aussi à cause des matches nombreux, mais ce n'est pas que ça et c'est à nous de gérer".

Les qualités du RB Leipzig

"C'est une équipe depuis quelques années qui s'est installée dans le championnat allemand, avec un bon pressing et des joueurs de qualité. C'est pour ça qu'ils sont troisièmes au classement. (...) Ils ont des joueurs qui travaillent beaucoup et un style qui n'est pas facile à jouer. Ils font un pressing très haut, très agressif, avec beaucoup d'organisation. Il faut faire attention, dès qu'ils récupèrent le ballon, ils jouent direct vers le but".

Paris moins fort sans Kylian Mbappé ni Neymar

"C'est vrai que ces deux joueurs ont énormément de qualités. On a d'autres joueurs blessés aussi, qui ont aussi des qualités. Mais on a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui ont beaucoup de qualités, de l'expérience, de la personnalité. On a confiance en nous, même avec des joueurs blessés".