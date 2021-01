PSG - Keylor Navas avant le TDC face à l'OM : "On est tranquilles et positifs" (compte-rendu)

En début d'après-midi, Keylor Navas (34 ans), le gardien de but du Paris Saint-Germain, a fait face à la presse. Les principales déclarations du portier costaricien, à la veille du Trophée des Champions contre l'Olympique de Marseille, sont à retrouver ci-dessous.

Un sentiment de revanche ?

"On est tranquilles et positifs. On veut jouer et gagner ce match. C'est le plus important pour nous".

Son avis sur Neymar

"Je vois que Neymar est très professionnel. Il a été blessé mais à chaque fois, il essaye de revenir à 100%. J'ai envie qu'il soit avec nous sur le terrain le plus vite. Je l'ai vu travaillé et il travaille très bien".

70% de succès en sa présence, seulement 40% en son absence

"Tous les joueurs de cet effectif ont la capacité à jouer chaque match. Quand j'ai la chance de jouer, j'essaie de donner le meilleur sur le terrain mais aussi dans les vestiaires. C'est un travail de tous les instants. Cela me plaît d'avoir le souci d'essayer de m'améliorer chaque jour. J'aime travailler pour progresser tous les jours. Je me sens très bien d'avoir des responsabilités. Je mets mon expérience au service des autres joueurs s'ils en ont besoin".

Les bienfaits de la trêve hivernale

"L'an dernier, nous n'avons pas eu de vacances avant de préparer cette nouvelle saison. Cela a été un peu difficile. Les dix jours de vacances pour les fêtes de fin d'année nous ont permis de nous aérer l'esprit, de recharger les batteries. On avait besoin de nous retrouver dans une ambiance différente afin de revenir avec un état d'esprit plus frais".

Une possible baisse des salaires

"Comme footballeurs, on se rend compte de la situation liée à la pandémie. Pendant le confinement, on a eu une réduction de salaire car il n'y avait plus de compétitions. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va se passer. On gagne notre salaire quotidiennement, on le mérite. On nous a rien demandé pour l'instant".