PSG - Keylor Navas s'exprime sur une possible baisse des salaires

Ce mardi après-midi, des présidents de clubs français rencontrent des dirigeants du syndicat des joueurs afin de négocier une baisse de salaires des joueurs pour faire face à une situation économique de plus en plus délicate en pleine pandémie de coronavirus. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Keylor Navas (34 ans), le gardien de but du Paris Saint-Germain, ne semble pas très enclin à accepter une réduction de ses émoluments.

"Comme joueurs, nous comprenons la situation. On a baissé nos salaires pendant le confinement, c’était nécessaire, parce que la compétition était arrêtée. Aujourd’hui, on ne sait pas de quoi il s’agit. La compétition continue, on gagne et mérite notre salaire, on ne nous a rien dit, je n’ai rien à dire là-dessus", a répondu le postier costaricien, visiblement peu informé à ce sujet pour l'instant.