PSG - Keylor Navas va être titulaire face au Bayern !

À un peu moins de six heures du coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, la composition des Parisiens a déjà fuité dans la presse, en particulier chez nos confrères de L'Equipe et RMC. Les deux médias expliquent ainsi que Keylor Navas, touché à la cuisse face à l'Atalanta et forfait contre Leipzig, va retrouver sa place de titulaire dans les cages parisiennes ce soir, au profit de Sergio Rico.

Le Costaricain de 33 ans, triple vainqueur de la LDC avec le Real Madrid, aura un rôle primordial dans la défense parisienne. En revanche, Marco Verratti va débuter le match sur le banc de touche. Ander Herrera, Leandro Paredes et Marquinhos devraient donc former le milieu parisien sur cette rencontre.

La compo du PSG : Navas - Kehrer, T.Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Herrera, Paredes - Neymar - Di Maria, Mbappé.