PSG - Kimpembe : 'Des déclics, il y en a eu beaucoup dans ma carrière' (compte-rendu)

Défait lors de la 1ère journée face à Manchester United au Parc des Princes (1-2), le Paris Saint-Germain va tenter de rebondir sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir, mercredi en début de soirée (18h55) lors de la 2ème levée de la Ligue des Champions (Groupe H). À la veille de cette affiche, Presnel Kimpembe, le défenseur central des Rouge-et-Bleu, a fait face à la presse.

Danilo Pereira en charnière centrale

"Pour s'adapter, non, ce n'est pas un problème pour lui. Il a déjà joué à ce poste dans le passé. Le coach a ses raisons, il faut les respecter. Je l'aiderai du mieux possible mais c'est un garçon très intelligent, très fort. On a une totale confiance en lui. On ne sait pas encore comment on jouera demain".

Un déclic dans sa carrière ?

"Des déclics, il y en a eu beaucoup dans ma carrière. Je dirai la défaite au Parc contre Manchester, et l'après Coupe du Monde qui a été difficile pour moi. J'ai beaucoup travaillé après tout ça pour me relever. Il faut savoir passer par là pour relever la tête".

Son capitanat

"Cela s'est très bien passé. Ce n'est pas la première fois que j'ai la chance de porter le brassard. Cela demande beaucoup de responsabilités. Le coach sait que je suis capable de le porter".

Sa relation avec Marquinhos

"Cela se passe très bien avec Marquinhos, on s'entend très bien, on sait qu'on a de nouvelles responsabilités cette saison. On les accueille à bras ouverts. Nous sommes des gros travailleurs avec beaucoup d'humilité".

Le contexte diplomatique

"Non, le groupe n'a pas du tout été perturbé. Nous sommes des footballeurs. Tant que l'UEFA donne son accord pour jouer ici, on vient pour jouer au football. Ce qui se passe politiquement n'est pas de notre ressort".