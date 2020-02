PSG - Kimpembe : 'Je suis prêt à 120%' (compte-rendu)

À la veille du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, c'est le jeune défenseur central Presnel Kimpembe qui a eu les honneurs de la conférence de presse. L'axial du Paris Saint-Germain s'est montré expéditif face aux journalistes mais s'est dit en pleine forme et apte à relever ce grand challenge.

Son état de santé après une semaine d'absence

"Je me sens bien et, si je suis là, c'est que je suis apte à pouvoir jouer. Après, ce sont les choix du coach et on les respectera. Mais je suis prêt à 120% pour aider l'équipe".

Un an après sa main malheureuse contre Manchester United

"C'était malheureux pour l'équipe et pour moi mais, comme vous l'avez dit, cela donne de la force pour la suite. Mais je suis là pour parler du match de demain, pas du passé".

Son duel attendu avec Erling Haaland

"Il faut surtout redouter toute l'équipe car elle est belle et ça ne joue pas que sur un joueur. C'est un grand attaquant et il va falloir être vigilant face à lui mais aussi face à toute leur équipe".

L'apport de Leonardo

"On connaît tous Leo, vous le connaissez aussi. C'est quelqu'un qui aime bien discuter avec nous, il nous met en confiance. On s'entend bien et c'est quelqu'un de très apprécié par toute l'équipe, et par tout le club aussi je pense".

L'état de santé de Neymar

"Ney est avec nous à l'entraînement, il est apte à jouer aussi. Ce sont des choix du coach et on verra demain".

Un match particulier pour Thomas Tuchel

"Si on le ressent ? Non, pas forcément. Le coach est au PSG aujourd'hui, il connaît bien cette équipe de Dormtund et j'espère qu'il va nous faire part de quelques petites astuces mais il n'y a pas de changements dans la préparation de ce match de demain".

Des joueurs en manque de rythme ?

"Si les derniers joueurs qui ont été blessés sont là ce soir, c'est qu'ils sont aptes à pouvoir jouer et que le coach considère qu'il sont prêts. Après, ce seront ses choix mais on est prêts à 120%".