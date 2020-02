PSG - Kimpembe a présenté ses excuses au staff parisien

A l'issue de la défaite parisien en terre allemande mardi soir, face au Borussia Dortmund (2-1, résumé et notes), le frère de Presnel Kimpembe s'est filmé en train d'insulter Thomas Tuchel et a publié la vidéo sur son compte Instagram avant de rapidement la supprimer. Le mal était fait et les propos du proche du joueur ont fait le tour de la toile.

Ce mercredi, au lendemain des faits, Presnel Kimpembe s'est excusé au nom de son frère auprès de tout le staff parisien et plus particulièrement Thomas Tuchel au cours de l'entraînement, d'après les informations de RMC Sport. Le défenseur français a affirmé qu'il n'était pas en accord avec les propos tenus par son frère. Le technicien allemand a rassuré son joueur et lui a confié qu'il ne souhaitait pas s'attarder sur cet événement dont il ne tient pas rigueur.