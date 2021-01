PSG - Kimpembe absent pour l'OM, Neymar incertain

Le Paris Saint-Germain enregistrera-t-il des retours pour le Trophée des Champions, ce mercredi, face à l'Olympique de Marseille ? D'après les informations du Parisien, Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur deux nouveaux joueurs pour la rencontre : Leandro Paredes (26 ans, 9 matchs en L1 cette saison) et Danilo Pereira (29 ans, 7 matchs en L1 cette saison). Ces derniers "vont mieux", et devraient reprendre les séances collectives ce lundi. L'Argentin, touchés aux ischio-jambiers, et le Portugais, blessé à la hanche, postulent donc pour une place dans le groupe face à l'OM.

En revanche, la mauvaise nouvelle est du côté de Presnel Kimpembe. Touché face au LOSC en décembre, le défenseur de 25 ans, titulaire indiscutable, déclare forfait pour la rencontre. Il pourrait revenir, au mieux, contre Angers ce samedi. Enfin, pour Neymar, le PSG est encore dans le flou puisqu'on parle de 50-50.