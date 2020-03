PSG - Kimpembe chante les louanges de Navas

Débarqué cet été au Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid, contre quinze millions d'euros, Keylor Navas (33 ans, 31 matches joués toutes compétitions confondues cette saison) a rapidement mis tout le monde dans sa poche aux abords du Parc des Princes. Interrogé au sujet du gardien costaricien, Presnel Kimpembe, le jeune défenseur central des Rouge-et-Bleu (24 ans), ne s'est pas montré avare en compliments.

"Il a amené beaucoup de sérénité, et de l'expérience. Il parle quand il faut. Et voilà, dans les buts, il est tout juste exceptionnel. Quand tu es défenseur et que tu vois que ton gardien sauve la mise une fois, deux fois, trois fois, ça te met aussi en confiance. Et tu sais que derrière toi pour que l'adversaire mette un but, ça va être très difficile et forcément, ça remet tout le monde dans le bain quand des fois tu as un petit coup de mou", a-t-il indiqué pour le site officiel du club de la Capitale.