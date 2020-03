PSG - Kimpembe est passé par toutes les émotions

Au micro de RMC Sport, Presnel Kimpembe n'a pas caché son émotion après la qualification du PSG grâce à sa victoire sur Dortmund (2-0, 3-2 en cumulé). Le jeune titi parisien, formé au club et qui a réalisé une grande prestation, était très heureux de retrouver les quarts de finale de LDC.

"Il y a eu toutes les émotions. On a commencé par la rage en commençant le match, puis la joie avec la communion avec les supporters à la fin. Cette ambiance, c'était une première pour moi, c'était magnifique, on voit qu'on est soutenu. Ça fait partie de mes plus beaux moments, on a souffert l'an dernier, il ya deux ans, trois ans. Avec nos erreurs on grandit, on ne va pas s'enflammer. C'est un grand pas vers l'avant" a-t-il déclaré.