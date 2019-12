PSG - Kimpembe et Cavani forfaits face à Amiens, Gueye postule

Ce samedi soir (20h45, Parc des Princes), le Paris Saint-Germain (1er) accueillera l'Amiens Sporting Club (17ème), pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Thomas Tuchel, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, a tenu son traditionnel point-presse. L'occasion pour le technicien allemand de faire le point sur les disponibilités dans son groupe. "Presnel Kimpembe est forfait, Edinson Cavani aussi", a dévoilé l'ancien entraîneur du BvB. "Abdou Diallo était malade, mais il va mieux. Idrissa Gueye va s’entraîner. Alors on peut choisir, on verra si on prend des risques", a-t-il ensuite précisé.