PSG - Kimpembe et Gueye réagissent à la colère de Mbappé

Au delà de la victoire aisée du Paris Saint-Germain face à Montpellier samedi après-midi (5-0), une scène entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé n'est pas passée inaperçue durant la rencontre. Mécontent de sortir à vingt minutes de la fin du match, l'international français l'a fait savoir et s'est brièvement expliqué avec son coach, lequel n'a pas du tout apprécié cette démonstration publique. Capitaine du soir en l'absence de Thiago Silva et Marquinhos, Presnel Kimpembe a pris la défense de son coéquipier à l'issue du match. "On connaît tous Kylian. Voilà, c'est un grand compétiteur, et je pense que c'est bien qu'il sorte énervé plutôt qu'avec le sourire. Cela montre l'envie qu'il a de rester sur le terrain et l'envie qu'il a de vouloir mettre des buts" a-t-il commenté.

Idrissa Gueye a tenu des propos similaires à ce sujet : "Kylian est un compétiteur, il a envie de marquer plus de buts. Il a envie de rester sur le terrain, donc ça se comprend" a confié le milieu sénégalais. Il y a quelques mois, Tuchel et Mbappé avait déjà livré une scène identique lorsque le natif de Bondy avait dû céder sa place en plein match.