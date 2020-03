PSG - Kimpembe n'est pas prêt d'oublier la qualification arrachée à Chelsea en 2015

Dans un entretien accordé sur le site officiel de son club, Presnel Kimpembe (24 ans), le jeune défenseur central du Paris Saint-Germain, a accepté de revenir sur l'incroyable Chelsea - PSG de mars 2015, qui s'était conclu sur un match nul (2-2) et par une qualification amplement méritée des Parisiens pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Même s'il ne figurait pas dans le groupe des Rouge-et-Bleu pour cette affiche, le titi n'a rien oublié de cette soirée extraordinaire au scénario incroyable.

"Je n’étais pas dans le groupe pour le match retour à Stamford Bridge. Mais j’avais décidé de regarder le match avec tous mes amis de mon quartier, dans un restaurant grec du quartier. On se pose, on est une trentaine... On regarde le déroulé du match, qui se passe un peu mal. On est tous dégoûtés et au final, c'est Thiago Silva qui met un but de la tête. Et là ça pète ! Tout le monde a jeté son grec et sa canette ! Tout le monde criait. Il n'y a que le football pour procurer cette joie-là… Tu passes de tout en bas à tout en haut, c’est vraiment incroyable…", a lancé le numéro 3 du PSG.