PSG - Kimpembe réagit à chaud après la défaite face à Man United

Presnel Kimpembe, capitaine du soir, a débriefé à chaud la défaite face à Manchester United dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions (1-2). Le défenseur central admet que les Parisiens ont "mal abordé" la rencontre.

"On n'a tout simplement pas été bon. On a mal abordé ce match, on l'a mal terminé, on était pas présent dans les duels, en retard sur les replis défensifs. Le tournoi est encore long, il y a plein d'échéances, il ne faudra pas refaire ce genre de matchs à domicile surtout" a-t-il déclaré sur Téléfoot.