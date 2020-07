PSG - Kimpembe relativise le tacle de Perrin sur Mbappé

Victime d'un tacle sévère de Loïc Perrin, qui lui a coûté une entorse de la cheville gauche, vendredi en finale de la Coupe de France (victoire 1-0), Kylian Mbappé a entamé une convalescence estimée à trois semaines. Le jeune attaquant du PSG devrait ainsi manquer le quart de finale de Champions League face à l'Atalanta Bergame, le 12 août prochain à Lisbonne. "On est tous très peinés et très gênés pour lui", a réagi Presnel Kimpembe, dans une interview à RMC Sport. "On sait que Kylian est un jeune joueur qui aime jouer. Ça nous peine pour lui."

Contrairement à son coéquipier Mitchel Bakker, particulièrement virulent à l'égard de Perrin, le défenseur de 24 ans admet que ce genre de geste malheureux peut arriver. "Le football, ça reste un sport de contact", a poursuivi Kimpembe. "Les blessures, c'est quelque chose qui arrive. On a l'habitude de ça. Et on est préparés à ça. On lui souhaite de revenir très vite parmi nous dans le groupe, parce qu’on aura aussi besoin de lui."