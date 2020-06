PSG - Kouassi se verrait bien rester

Courtisé par de nombreux clubs européens après sa première saison en professionnel avec le Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi souhaiterait rester dans la capitale française.

Il s'agit de l'un des dossiers chauds dans la capitale. Tout comme son coéquipier Adil Aouchiche (17 ans), Tanguy Kouassi arrivera au terme de son contrat stagiaire le 30 juin et il n'a pas encore signé son premier contrat professionnel. A Paris, tous désirent voir le Titi rester au sein de son club formateur, mais les sirènes de l'étranger sont intenses. Ces dernières semaines, le RB Leipzig et l'AC Milan sont les deux clubs dont les noms sont revenus de manière récurrente. L'intérêt des Lombards n'aurait d'ailleurs pas laissé insensible le défenseur central de 17 ans.

Mais ce vendredi soir, nos confrères du Parisien assurent que l'écurie italienne et l'écurie allemande seraient désormais hors de course et les proches de Kouassi affirment que la volonté première de leur protégé est de continuer au PSG. Afin de poursuivre l'aventure dans la ville lumière, l'international français U18 tient à avoir certaines assurances sur le moyen terme et c'est sur ce point que toutes les parties doivent s'entendre. En cas d'échec, celui qui a inscrit 3 buts en 13 matchs cette saison aurait retenu "deux ou trois clubs de très grande envergure européenne", toujours d'après Le Parisien.

Si le dossier Aouchiche semble de plus en plus glisser entre les doigts des dirigeants parisiens, celui de Kouassi laisse place aux espoirs. Tout pourrait s'accélérer dans les prochains jours puisque le défenseur parisien fêtera ses 18 ans dimanche. Les conditions des négociations pourraient alors évoluer, notamment au niveau de ses agents qui seront en droit de percevoir une commission.