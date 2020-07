PSG - Kylian Mbappé, une prolongation à 40 millions

La prolongation dont discutent le PSG et Kylian Mbappé permettrait à ce dernier d'augmenter sensiblement sa valeur marchande, qui est déjà très élevée.

Il n'a plus joué depuis bientôt quatre mois, mais Kylian Mbappé reste le joueur le plus cher du monde. Avec une valeur virtuelle à 242,3 millions d'euros, l'attaquant tricolore (21 ans) représente davantage que ce qui n'a jamais été dépensé pour un joueur dans la réalité, le record étant toujours détenu par son coéquipier Neymar, acheté 222 M€ par le PSG en 2017. Et sans même qu'il ne remette un pied sur les terrains, ce qui est prévu pour début août avec la reprise de la Ligue des Champions, sa cote pourrait encore grimper. C'est ce que révèle le centre international d'étude du sport (CIES) dans sa dernière étude.

Celle-ci nous intéresse à l'évolution estimée des valeurs marchandes des joueurs en cas de prolongation d'un an. Lié aux champions de France jusqu'en 2022, Mbappé verrait ainsi sa cote passer à 281,7 M€ si son contrat était prolongé jusqu'en 2023, soit une augmentation de près de 40 millions d'euros ! On comprend mieux pourquoi les dirigeants parisiens font des pieds et des mains pour le convaincre de rempiler, malgré la convoitise du Real Madrid, qui planifie une offensive pour l'été 2021.

Autres cibles de la Casa Blanca, Raheem Sterling et Jadon Sancho complètent le podium des joueurs les plus chers de la planète. Le premier, sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City, verrait sa valeur passer de 194,2 à 225,8 M€ en cas d'extension d'une année (+31,6 M€). L'augmentation serait encore plus forte pour le second (de 180,4 à 223,1 M€ / +42,7 M€), mais il ne prolongera pas son contrat à Dortmund, qui court jusqu'en 2022, afin de se laisser une chance de partir dès cet été.