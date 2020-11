PSG - Kylian Mbappé a vu une équipe parisienne 'à deux visages'

Le Paris-Saint Germain s'est incliné (3-2) sur la pelouse de Monaco ce vendredi soir lors d'une rencontre comptant pour la 11ème journée de Ligue 1. Alors que les Parisiens menaient 2-0 jusqu'à la 52ème grâce à un doublé de Kylian Mbappé, les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas réussi à préserver leur avance au score. L'unique buteur du club de la capitale a exprimé sa frustration au coup de sifflet final.

"C'est un Paris à deux visages. On a fait une super première mi-temps et on s'est relâché en seconde. Un autre match arrive, on se concentre sur celui là. C'était peut être un excès de confiance mais on est déjà tourné vers mardi. Le contexte sera différent, c'est une autre compétition" a déclaré l'international français au micro de Téléfoot, en évoquant la réception de Leipzig en Ligue des champions.