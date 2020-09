PSG - Kylian Mbappé débriefe la défaite en LDC et demande des renforts !

Deux semaines après la défaite en finale de Ligue des Champions face au Bayern, Kylian Mbappé est revenu sur le parcours européen du PSG et les besoins pour la saison prochaine.

Au cours d'un entretien pour Téléfoot, Kylian Mbappé est revenu sur la défaite en finale de Ligue des Champions avec le PSG. Battu 1-0 par le Bayern Munich, sur un but de l'ancien Parisien Kingsley Coman, le club de la capitale a toutefois franchi un cap en dépassant, enfin, les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour Mbappé, cette défaite reste toutefois "une déception incroyable", même s'il assure avoir déjà tourné la page.

"La finale ? Il faut l'oublier, c'est triste à dire, c'est difficile mais c'est malheureusement et heureusement notre vie. Quand on gagne la Coupe du Monde et qu'on revient au club on doit oublier. Là, on vient en sélection, on doit oublier. C'est une déception incroyable, c'est le métier qui veut ça" explique Mbappé. "J'ai des regrets, l'équipe en a, j'ai des occasions, on aurait pu marquer car on savait que l'équipe qui allait marquer la première allait gagner. C'est comme ça, c'est le football. Il faut passer au-dessus de ça". La réussite parisienne passera, forcément, par un bon mercato à en croire Mbappé. Un message directement destiné à Leonardo : "Il faut positiver, faire un bon recrutement. Il faut acheter des joueurs bien sûr. On verra comment ça va se passer. J'espère qu'on aura de bonnes recrues".

L'attaquant français essaie toutefois de voir le positif sur cette saison. "Paris a grandi, évidemment. Il y avait un blocage, ça faisait 9 ans que le PSG n'avait pas passé les quarts de finale même si on ne voulait pas trop en parler. Là on a brisé ça, maintenant il faut continuer sur cette lancée. On est sur le bon chemin. Il faut croire qu'on peut la gagner sinon personne ne le fera pour nous. On a créé un collectif, il y a la qualité, on a perdu sur des détails et il ne faut pas les négliger". Paris reviendra donc en LDC avec de grosses ambitions.