PSG - Kylian Mbappé décrit sa relation 'fusionnelle' avec Neymar

Alors qu'il présentait officiellement son projet d'association ce mardi à Paris, Kylian Mbappé a répondu à quelques questions pour le média brésilien Esporte Interativo. Et forcément, l'attaquant français de 21 ans a été invité à décrire sa relation amicale avec le numéro 10 parisien.

"La relation est fusionnelle. On est amis, on s’entend, on a les mêmes centres d’intérêt. On est deux jeunes joueurs, donc on s’entend très bien. On parle le même langage footballistique. Et on a d’autres activités en dehors du terrain. C’est top. Je m’entends bien aussi avec tous les coéquipiers. Après, avec Neymar, on est deux stars donc tout le monde veut parler de nous. Cette année le groupe s’entend très bien" a-t-il déclaré.