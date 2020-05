PSG - Kylian Mbappé dévoile ses ambitions

Suite à l'arrêt de la Ligue 1 prononcé le 30 avril dernier, Kylian Mbappé a officiellement remporté son quatrième titre de champion de France à seulement 21 ans. Meilleur buteur de Ligue 1 pour la seconde année consécutive, l'attaquant parisien est insatiable et ses ambitions sont grandes. Après avoir remporté la Coupe du Monde en 2018 avec la France, il est désormais déterminé à partir à la conquête de l'Euro en 2021. "Mes ambitions sont de continuer de gagner avec l'équipe nationale, on a l'Euro la saison prochaine et on veut gagner. J'ai aussi comme grande ambition de gagner une Coupe d'Europe, et faire partie de l'équipe qui remporterait la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG serait très spécial" a-t-il affirmé dans une interview accordée au Daily Mirror ce mardi.

Quatrième au classement du Ballon d'Or en 2018 puis sixième la saison passée, Kylian Mbappé est régulièrement cité comme un potentiel successeur au duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Néanmoins, le joueur du PSG affirme qu'il ne fait pas de ce trophée une obsession. "Ce serait bien de le gagner, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit. Je ne pense pas devoir le gagner la saison prochaine ou celle d'après, il n'y a pas d'objectif de temps. Le PSG et l'équipe nationale sont ma priorité, ensuite si mes performances m'apportent des récompenses individuelles c'est un bonus" a-t-il expliqué.