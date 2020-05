PSG - Kylian Mbappé en admiration devant Liverpool

Les rumeurs autour de Kylian Mbappé sont déjà nombreuses à l'approche du prochain mercato. Parmi les potentiels intéressés pour accueillir l'attaquant du PSG, il y a Liverpool, le champion d'Europe en titre et le leader actuel de Premier League. Interrogé par The Mirror au sujet des Reds, le champion du monde a loué les performances du club anglais qu'il qualifie de "machine à gagner", et a adressé ses compliments à l'entraîneur, Jürgen Klopp.

"Ils (Liverpool) sont parvenus à nous donner l'impression que c'est facile pour eux de gagner, mais la vérité c'est que ce n'est jamais facile", explique le prodige français (21 ans). "Ces performances ne sont pas le fruit du hasard. Pour être aussi impitoyables qu'ils le sont, cela doit provenir de beaucoup de travail à l'entraînement et par le fait d'avoir un très bon coach". De quoi flatter le technicien allemand, qui de son côté, est un admirateur du parisien (sous contrat jusqu'en 2022).