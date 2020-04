PSG - Kylian Mbappé en voudrait à sa direction...

Cible de longue date du Real Madrid, Kylian Mbappé fait de nouveau la Une d'un média espagnol. L'international français serait en froid avec le Paris Saint-Germain...

Deux jours après avoir fait la Une du quotidien Marca, Kylian Mbappé fait cette fois-ci la Une d'AS, l'autre quotidien madrilène. A l'image de son coéquipier Neymar dont le nom revient constamment du côté du FC Barcelone, l'international français fait les gros titres à Madrid de manière récurrente. Depuis quelques jours, le Real Madrid ferait part de son optimisme concernant ce dossier. Comme annoncé à maintes reprises, le club merengue ne devrait pas lancer d'offensive cet été mais bel et bien en 2021, à un an de la fin de contrat du jeune parisien.

A Paris, les dirigeants aimeraient le faire prolonger mais les négociations s'annoncent longues et délicates, encore plus après les récentes informations parues dans la presse qui n'ont pas été au goût de l'ancien monégasque. Selon les informations d'AS, la relation entre Kylian Mbappé et le PSG "ne tient qu'à un fil". Le quotidien hispanique rappelle également que le rêve du numéro 7 parisien reste de porter, un jour, le maillot du Real Madrid.

Conscient que l'avenir du champion du monde 2018 doit être pris en main dès maintenant, Nasser Al-Khelaïfi aurait même tenté d'inclure une clause libératoire astronomique dans le nouveau contrat de son joueur mais Mbappé n'acceptera pas, surtout s'il est déterminé à quitter le Paris Saint-Germain dans un an. Entre Neymar et Kylian Mbappé et les assauts des cadors espagnols, le PSG va devoir avoir les nerfs solides au cours des prochains mois.