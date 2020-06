PSG - Kylian Mbappé envoie un cadeau à Pelé

Hier, le Brésil fêtait les cinquante ans de sa troisième coupe du Monde, remportée le 21 juin 1970. Lors de cette cette rencontre, les Brésiliens l'avaient emporté 4-1 face à l'Italie, avec un but de l'inévitable Pelé, triple champion du Monde.

Et pour cet anniversaire spécial, Kylian Mbappé, admiratif de la légende brésilienne (et qui a également un sponsor en commun), a tenu à lui faire un cadeau particulier. En effet, l'attaquant français a offert un maillot de la France au Brésilien avec une dédicace : "Joyeux 50e anniversaire au triple champion du monde, le roi Pelé". Un beau geste.

Happy birthday 50th

3x WorldCup Champion

King 👑🇧🇷 @pelegacy10



This is for you! pic.twitter.com/5Cp12iTE91