PSG - Kylian Mbappé fait encore la Une en Espagne

Comme chaque année, Kylian Mbappé est le sujet préféré de la presse espagnole, en particulier madrilène, pour un transfert au Real Madrid. Ce mercredi, le quotidien Marca a d'ailleurs fait sa Une avec la tête de l'attaquant parisien de 21 ans, appuyée par des déclarations d'Yvan Le Mée, l'agent de Ferland Mendy et l'une des personnes les plus influentes du football français. Ce dernier explique, à nos confrères espagnols, que Mbappé ne devrait pas rejoindre le Real cet été à cause de la crise économique, mais en 2021.

"Dans un contexte normal, sans cet horrible virus et le problème économique qui s’en suit, on aurait pu penser qu’il allait signer au Real cet été, car il ne semble pas non plus qu’il va prolonger et il lui reste deux ans de contrat, mais avec tout cela ça semble impossible qu’un club puisse dépenser ce que coûte Mbappé pour le moment" a-t-il notamment déclaré.