PSG - Kylian Mbappé fait son auto-critique !

Au cours d'un entretien pour le site officiel du PSG, Kylian Mbappé a fait son autocritique concernant son niveau et les axes qu'il doit travailler. Un discours lucide de la part du Parisien.

Kylian Mbappé (21 ans) a entamé sa quatrième saison au sein du Paris Saint-Germain. L'attaquant français, précoce en tous points, ne cesse de battre des records mais affiche, également, quelques points où il doit encore progresser. Pour le site officiel du PSG, le natif de Bondy a évoqué, justement, ses axes de progression et les secteurs où il doit encore travailler.

"Je pense que je dois évoluer et j’en prends conscience chaque jour. Ce n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Il y a des matches où je n'ai pas été bon, mais je continue de progresser. Je pense aussi qu'il faut jouer avec les autres. Tu ne gagnes pas tout seul et ça, c'est le plus important dans un sport collectif. Ce n'est pas encore parfait parce que je suis un attaquant et un attaquant, au fond, on lui apprend à être égoïste à être dans sa bulle", évoque-t-il d'abord.

Mbappé espère, aussi, progresser dans sa manière de jouer avec les autres et faire briller ses coéquipiers. "Je sais que ce n’est pas parfait, mais j’ai montré que j'étais capable de faire jouer les autres aussi, tout en conservant mon envie de marquer, parce que c’est aussi ça qui peut faire basculer des matches. Tout est une question de bon choix et je suis dans cette phase, où j’apprends encore à faire les bons choix. J'ai pas mal d'aspects sur lesquels je dois progresser et je suis sur la bonne voie, donc je suis content". Espérons, pour le PSG, que Mbappé progresse vite pour pouvoir viser très haut en LDC.