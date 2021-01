PSG - Kylian Mbappé fait son autocritique sur son début d'année 2021

Après 4 matchs sans marquer en 2021, Kylian Mbappé a vaincu le mauvais sort face à Montpellier ce vendredi, grâce à un doublé (victoire 4-0). Le jeune Parisien de 22 ans a alors répondu aux questions de Téléfoot après la rencontre. Satisfait de sa prestation, il est revenu sur sa mauvaise passe du début d'année.

"Les critiques ces dernières semaines ? Ça ne m'a pas agacé, la vérité c'est que je n'étais pas bon. Plein de critiques étaient justifiées. Quand on habitue les gens à marquer, c'est normal que les gens s'interrogent. Je connais mon pays mieux que personne, je savais que ça allait arriver. il fallait retrouver la confiance et aider l'équipe à gagner. Je me sens mieux, je n'étais pas en condition pour le faire, je n'avais souvent pas 90 minutes dans les jambes. Ça ne marchait pas, je ne pouvais pas trop jouer mon jeu car je n'étais pas en condition physique de le faire" a-t-il déclaré.