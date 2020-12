PSG - Kylian Mbappé fier de la réaction des Parisiens après les propos du 4e arbitre

Double buteur hier soir face à l'Istanbul Basaksehir, dans la large victoire du PSG 5-1, Kylian Mbappé a enfin mis fin à sa disette en Ligue des Champions. Après 8 matchs sans marquer le moindre but en coupe d'Europe en 2020, le buteur français n'a pas été déconcentré par le report du match et a profité de l'adversaire pour faire le plein de confiance. Après la rencontre, Mbappé est revenu sur la décision des Parisiens de quitter le terrain mardi soir au bout d'un quart d'heure, après les propos racistes du 4ème arbitre contre Pierre Webo.

"Bien sûr, je suis fier de ce qui a été fait. Plein de choses ont été dites, mais, en réalité, il n'y a rien de mieux que les actions. On est fatigués, on ne veut plus jamais subir cela. On est tous des êtres humains, et, cela, c'était intolérable. Les gens en ont marre et il fallait faire quelque chose. Hier (mardi), on n'était pas déçus de ne pas jouer. On a pris cette décision. On était fiers. Car, à force de laisser passer ce genre de choses, on fait croire que c'est normal. Mais non. Après, il fallait se remettre la tête au foot et on l'a très bien fait" a-t-il déclaré.