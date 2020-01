PSG - Kylian Mbappé lance sa propre association

Ce lundi soir, devant 150 invités, dont la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour, le directeur sportif du PSG Leonardo et l'ancien vice-président de l'AS Monaco Vadim Vasilyev, dans l'un des salons du Novotel de Bagnolet, Kylian Mbappé (21 ans) a lancé son association "Inspired by KM". Celle-ci a pour objectif d'accompagner, dans leur projet de vie, 98 jeunes - un clin d'oeil à son année de naissance (1998).

Fier d'accomplir cette entreprise "qui lui tenait à coeur, ainsi qu'à toute sa famille", le champion du monde entend fédérer les enfants d'Île de France tant aux activités sportives que culturelles (arts, langues…). "Ce n'est pas seulement qu'ils rêvent de football ou de devenir des athlètes, mais que de réaliser les rêves qu'ils ont. Nous ne les forçons à rien et je serai là pour les écouter" a conclu le Parisien, le sourire aux lèvres.

Lancement de l’asso de @KMbappe « INSPIRED BY KM » ! 98 jeunes de #Bondy et d’ailleurs (9 à 16 ans) suivis jusqu’à leur entrée dans la vie active. Aide scolaire, séjours linguistiques, sorties culturelles, sport... DREAMS WILL COME TRUE ! pic.twitter.com/f9zHnITHTw