PSG - Kylian Mbappé n'a pas eu de passe-droit pour son test du coronavirus

Ces derniers jours en France, de nombreux soupçons apparaissent concernant l'opportunité de dénicher des tests de dépistage contre le coronavirus pour les personnalités publiques. Un test pour l'instant inaccessible pour les Français, sauf si des symptômes les conduisent à aller à l'hôpital. Mediapart a ainsi mené l'enquête et notamment concernant Kylian Mbappé.

En effet, l'attaquant français de 21 ans, qui souffrait d'une angine juste avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions (11 mars contre Dortmund), a passé un test qui s'est avéré négatif. Et son avocate, Me Delphine Verheyden, l'assure, il n'a pas eu de passe-droit. "Je ne crois pas du tout qu’il ait pensé bénéficier d’un traitement de faveur. (...) Il s’est simplement soumis aux traitements et examens prescrits par le service médical de son club. Il s’est simplement soumis aux traitements et examens prescrits par le service médical de son club" a-t-elle déclaré.